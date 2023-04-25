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YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen "Sorgun Mucitlerini Arıyor" yarışması kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan proje ve eserlerin sergilendiği "Sorgun Bilim ve Teknoloji Festivali" başladı.

Şakir Efendi Meydanı'na kurulan çadırda, öğrenciler yaptıkları akıllı traktör, güneş enerjisi ile çalışan araba, topraksız sera, dijital çöp ayırıcı, dijital cam ve kağıt ayırma projelerini sergiledi.

Sergiyi gezen Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve mimarların bu gibi festivallerde kendilerini gösterme şansı yakaladıklarını söyledi.

Sorgun Belediyesinin bilim adamların yetiştirilmesine katkı sunmayı sürdürdüğünü ifade eden Ekinci, "Birçok proje ve eseri burada görüyoruz. Bu merkezde binlerce yavrumuzu bilimsel aktivitelerde buluşturduk. Çocuklarımızın hazırladığı özel projelerin önünü açtık. Bütün öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimin gizemli dünyası ile buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

​​​​​​​Sergi, yarın da gezilebilecek.



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