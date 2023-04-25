Türkiye'nin otomobili Togg, Yozgat'ta sergilendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, Yozgat'ta vatandaşların beğenisine sunuldu.

Eski Askerlik Şubesi önünde sergilenen T10X'i yakından inceleyen vatandaşlar, video ve fotoğraf çekti.

Aracı inceleyen Nafiz Yücel, AA muhabirine, Togg'un çok güzel olduğunu ve hoşuna gittiğini söyledi.

Nurullah Nurdoğan da Yozgat için farklı bir gün olduğunu, Togg'un vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildiğini belirterek, "Gerçekten mutluyuz. Yerli aracın, akıllı cihazın burada olması Yozgatlılar olarak bizi memnun etmiştir." dedi.

Zeki Seyit ise Togg'u çok beğendiğini dile getirdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.