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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu:

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu:

YOZGAT (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "21 yıldır Allah'a hamdolsun güçlü liderimizin güçlü iradesi sayesinde Türkiye çok şey başardı. 21 yıldır yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı." dedi.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, kente hızlı trenle geldiklerini söyledi.

Hızlı trenin Yozgat'a hayırlı olması temennisinde bulunan Karaismailoğlu, "Yozgat her şeyin en iyisine layık ve en iyisini hak ediyor. En iyisini yapmak için de canla başla çalışmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs'ta Yozgat'tan bütün dünyaya güçlü bir ses vermeye hazır mısınız? Yozgat hazır, Türkiye hazır, bekleyin bizi." diye konuştu.

Karaismailoğlu, hayal edilen her şeyin bir bir gerçekleştiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Memleketimiz gelişti, büyüdü, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi oldu ama bu iş nasıl oldu? Tabi 21 yıldır vatanını, milletini seven evlatlar göreve geldi. Daha önce de hükümetler vardı. Bir yıl dahi sürmeyen koalisyon hükümetleri, başbakanına yazar kasa atılan hükümetler vardı ama 21 yıldır Allah'a hamdolsun güçlü liderimizin güçlü iradesi sayesinde Türkiye çok şey başardı. 21 yıldır yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın en önemli parçası Ankara-Yozgat hattı. Bir saatte Ankara'dan Yozgat'a geliyoruz değerli arkadaşlar. Yozgat'tan hızlı trene binen bir kardeşimiz 5 saatte İstanbul'da olacak. Hızlı trenin konforunu, güvenliğini Yozgatlılar hak ediyordu ve bugün hizmete aldık."

Daha büyük hedeflerinin olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, milletin desteğiyle Yozgat ve Türkiye'nin büyüyeceğini vurguladı.

Karaismailoğlu, 21 yıldır icraat yaptıklarını ve eser ürettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin hedefi eser ve hizmet siyasetidir. Her gün eser ve hizmet şölenimiz, eser ve hizmet fırtınamız artarak devam ediyor. İnşallah büyük hedeflerimiz doğrultusunda da 14 Mayıs'ta vereceğiniz güçlü destekle, güçlü ve hayal edilemeyen pek çok işi gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. Bugün hızlı tren, diğer devam eden pek çok projemizi bitireceğiz, yenisine başlayacağız çünkü hedeflerimiz büyük. Yozgat'ın da Türkiye'nin de hedefi büyük."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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