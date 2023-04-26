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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu:

YOZGAT (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. Bu seçim, PKK bölücü terör örgütünü, FETÖ terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli ve yerli liderin seçimidir, Türkiye'nin seçimidir." dedi.

Yıldırım, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini belirterek, hızlı trenin hayırlı olmasını diledi.

Hızlı tren projesinin 2009'da başladığını anımsatan Yıldırım, "Ankara'dan Kırıkkale'ye, Kırıkkale'den Yozgat'a, Yozgat'tan da Sivas'a. 2 saatte ver elini Sivas'tan Ankara'ya, bir saatte ver elini Yozgat'tan Ankara'ya, yarım saatte Kırıkkale'ye. Hızlı tren, Kırıkkale'yi de Sivas'ı da komşu kapısı yapıyor. Yozgat'ta sabah akşam saatlerinde trafikte bir uçtan bir uca gidinceye kadar Kırıkkale'ye ulaşıyorsunuz. İşte medeniyet bu, işte hizmet bu, hizmetin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır, AK Parti'dir." diye konuştu.

- "Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz"

Yıldırım, Yozgat'a havaalanının da yapıldığını anımsatarak, "20 yıl boyunca dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere döndürdük. Sorunlarımızı, torunlarımıza bırakmadık. Üstüne üstüne gittik, darbelerin, vesayetlerin üzerine gittik. Terör örgütlerinin üzerine gittik. Ay yıldızlı bayrağımızı yere indirmedik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Dedik ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz." ifadelerini kullandı.

Seçimlere kısa bir süre kaldığını dile getiren Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. Bu seçim, PKK bölücü terör örgütünü, FETÖ terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli ve yerli liderin seçimidir, Türkiye'nin seçimidir. Dağdakilerin dili çözüldü. Gece gündüz açıklama yapıyorlar, '14 Mayıs geçsin, hapishaneler kırılacak, herkes serbest kalacak. 14 Mayıs geçsin, cumhuriyeti değiştireceğiz. Türkiye'yi eyaletlere böleceğiz.' Kuvayımilliye ruhunu içinde barındıran Yozgat, yüz yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bize emanet ettiği bu Cumhuriyet'i, terör örgütlerine pazarlayanlara, onun arkasındakilere vermeyeceksiniz değil mi? O halde söz verin. 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla Yozgat'tan seçmeye hazır mısınız? Tekrar hızlı tren Yozgat'ımıza hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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