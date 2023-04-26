Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta toplu açılış töreninde konuştu:

YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kurdukları yedili masa koalisyonuyla, eski Türkiye'nin kavgasını, dövüşünü, krizini geri getirmenin peşindeler. Üstelik bunun için Kandil'deki terör baronlarından Pensilvanya'daki hainlere, Londra'daki tefecilerden Brüksel'deki LGBT'cilere kadar herkese göz kırpıyorlar." dedi.



Oktay, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başlayan Oktay, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu ülkeye, bu millete o kadar sevdalıdır ki gece-gündüz çalışır, yorulmak, uyku bilmez. Çünkü aşk ile çalışır, şevk ile çalışır, sevda ile çalışır. Sadece bugün biraz istirahat etmesi gerekti. Yarın daha hızlı, daha dinamik, daha coşkulu çalışabilmek için bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çok sevdiği milletine hizmetkar olabilmek için küçük bir ara vermesi gerekti." dedi.

Yozgat'a hızlı trenle geldiklerini hatırlatan Oktay, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın hayırlı olmasını diledi.

AK Parti iktidarında tüm Türkiye'yi olduğu gibi Yozgat'ı da büyütmek, geliştirmek, kalkındırmak için gece-gündüz çalıştıklarını söyleyen Fuat Oktay, şehre bugüne kadar yaklaşık 50 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını, üniversiteden şehir hastanesine, yurt binalarından spor tesislerine, toplu konuttan millet bahçelerine sayısız eser ve hizmeti kazandırdıklarını söyledi.

Şehir sınırlarındaki bölünmüş yol uzunluğunu 44 kilometreden 389 kilometreye çıkardıklarını belirten Oktay, şöyle devam etti:

"En büyük talebiniz havalimanımızın inşasını, inşallah yıl bitmeden tamamlamış olacağız. Yaptığımız barajlarla, organize sanayi bölgeleriyle, getirdiğimiz doğal gazla, verdiğimiz desteklerle Yozgat'ı geliştirmek için çalıştık, çalışıyoruz. Yozgat'ımızın doğasıyla iç içe ve sosyal kullanımları da içeren toplam 200 bin metre kare olan Millet Bahçemizi açtık. 7 millet bahçesinin de yapımına devam ediyoruz. 9 baraj ve 36 sulama tesisi bulunan Yozgat'ımıza tarım alanında son 21 yılda toplam 7 milyar 743 milyon liralık destek sağladık.

Yaklaşık 9 bin kişi kapasiteli 9 yurt, 5 gençlik merkezi, 36 spor tesisini memleketimize kazandırdık. Yozgat Şehir Hastanesinden Bozok Üniversitemize Yozgat'a her alanda yatırımlar yaptık. İnşallah önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanımız liderliğinde, eksikleri tamamlayarak, çok daha büyük yatırımları yaparak şehrimizi hak ettiği yere çıkartacağız. Türkiye Yüzyılı'nı Yozgat'ın da yüzyılı yapmak için 14 Mayıs'a kadar hep birlikte daha çok çalışmalıyız."

- "Ülkemizin tüm mücadelelerinde Yozgat'ın, Yozgatlının izini görmek mümkün"

Alandakilere, "Şimdi buradan öyle bir ses verin ki yedili masa da yedili maşa da yedi düvel de duysun. Yozgat, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için 'Bismillah' diyor muyuz?" diye soran Oktay, "Evet" cevabı üzerine "Bozok Yaylasının yiğitlerine de bu yakışırdı." yanıtını verdi.

Yozgat'ın tarihinde hiç işgal görmediğini, vatanın bağımsızlığı ve milletin geleceği için her mücadelenin en önünde yer aldığını belirten Oktay, "Ülkemizin geçtiğimiz asırdaki Balkanlar'dan Kafkas'a, Çanakkale'den Yemen'e, Milli Mücadeleden Kore ve Kıbrıs savaşlarına, terörle mücadeleden 15 Temmuz'a kadar tüm mücadelelerinde Yozgat'ın, Yozgatlının izini görmek mümkündür." dedi.

Cumhuriyetin ilk asrını geride bırakıp Türkiye Yüzyılı eşiğinde bir kez daha Yozgat'ın desteğine ihtiyaçları olduğunu söyleyen Oktay, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz, bugüne kadar ülkeye ve millete hangi hizmeti getirmeye, hangi eseri kazandırmaya çalıştıysak, hepsinde de karşımıza bir 'İstemezük' korosu çıktı. Yıllar boyunca gelişmiş ülkeler kendi güvenlik ve refahları için herkesle birlikte bizim de vaktimizi ve enerjimizi heba ederken, içeride onların değirmenlerine su taşıyanlar vardı. Bunlar, bize de çelme takmaya çalıştı. Ülkemizin 81 vilayetinin eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda gelişmesini, kalkınmasını sağlarken, önümüze hep engeller çıkartıldı. Vesayetinden terör örgütüne, darbecisinden ekonomik tetikçisine işte bu mankurtlarla boğuşarak 21 yılda nice icraatlar yaptık."

Alandakilere, AK Parti iktidarında yapılan hizmet ve eserlerinin yer aldığı bir video izleten Oktay, "Bu hizmetlere Yozgat şahit. Peki Kılıçdaroğlu ve avanesi? Onların bunu anlaması mümkün değil, onların işi gücü inkar, inkar siyaseti. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin hepsini saymaya, hepsini göstermeye kalksak saatlerce, günlerce bitmeyecek eser ve hizmetleri biz sadece 5 seçim dönemine sığdırdık. 80 yılda yapılamayanı 20 yılda yaptık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, bu altyapının üzerinde asıl hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarmanın peşindeyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi, siyasi, sosyal, askeri, diplomatik gücüyle dünyanın önde gelen devletlerinden biri yapmanın peşinde olduklarını vurgulayan Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Peki, biz bunu yaparken, karşımızdakiler neyin peşinde? Kurdukları yedili masa koalisyonuyla, eski Türkiye'nin kavgasını, dövüşünü, krizini geri getirmenin peşindeler. Üstelik bunun için Kandil'deki terör baronlarından Pensilvanya'daki hainlere, Londra'daki tefecilerden Brüksel'deki LGBT'cilere kadar herkese göz kırpıyorlar. Kendi aralarında da körebe oynuyorlar. Birinin söylediğini, vadettiğini diğeri duymazdan geliyor. Masada birbirlerinin gözünü oymaya kalkanlar, iş ülke ve millet düşmanlarına gelince işte bu kadar bonkör davranıyorlar.

Kılıçdaroğlu ve yedili maşanın vadettiği ne biliyor musunuz? 3K, yani kaos, kriz ve kakofoni. 7-8 cumhurbaşkanı yardımcısıyla ülkeyi yöneteceklermiş. Yani yüzde 50 oy alan da yüzde 0,5 oy alan da aynı söz hakkına sahip olacak, 'evet' demediği sürece cumhurbaşkanı bir karar veremeyecek. Yani sizin verdiğiniz oylara, yetkiye ipotek koyacaklar. Bu 3K'nin üzerine 2K vadediyorlar. 2K, Kemal Kılıçdaroğlu, yani katmerli kaos. Yozgat buna müsaade eder mi? İşte bunun için CHP'ye ve onunla birlikte hareket eden diğer partilere gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Kendinizin ve evladınızın geleceğini bu yedili kavga masasına emanet eder misiniz? Ülkenizin güvenliğini, huzurunu, akıbetini, kendi deyimleriyle bu kumar masasına emanet eder misiniz?"

- "Bakkala ekmek almaya göndermeyeceğiniz birine, ülkeyi emanet eder misiniz?"

Milletin tüm fertlerine seslenmek istediğini belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Hanımlar, bakkala ekmek almaya bile göndermeyeceğiniz birine, ülkeyi emanet edebilir misiniz? Beyler dükkanınızı, atölyenizi, tezgahınızı 5 dakikalığına bırakamayacağınız birine, ülkeyi emanet edebilir misiniz? Gençler, dersinize yardım etse verdiği bilgilerin doğruluğuna şüpheyle bakacağınız birine, kendi geleceğinizi teslim edebilir misiniz? Çiftçi kardeşim, önüne üç koyun katsanız akşama hepsini de kaybedip geleceğini bildiğiniz birine, ülkenizin geleceğini teslim edebilir misiniz? İşveren kardeşim, kendi müessesenizde vasıfsız eleman olarak dahi çalıştırmayacağınız birine, ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Emekli kardeşim, oturduğun apartmana yönetici olarak seçmeyeceğin birine, ülkenin geleceğini emanet edebilir misin? Daha önce verdikleri sözlerden herhangi birini, en azından kendi belediyelerinde tuttuklarını gördünüz mü?"

Muhalefetin ulaşımı, suyu, sütü bedava yapma vaadinde bulunduğunu ancak verilen sözlerin gerçekleştirilmediğini söyleyen Oktay, şunları kaydetti:

"Vatandaşa bedava traktör dağıtacaklardı, dağıttılar mı? Ne sözlerini tuttular ne de tutmadıkları sözün hesabını millete verdiler. İşte bunun için 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız. Biz ne söz verdiysek yaptık. Karadeniz gazını keşfedince, bunun kazancını milletimizle yönlendireceğiz dedik. Yaptık mı? Yapıyoruz. Gazı devreye alır almaz, hemen konutlarda ısınma dahil tüm tüketimi bir ay boyunca ücretsiz yaptık. Bununla kalmadık, doğal gaz faturalarının konutlarda kullanılan mutfak ve su ısıtma gideri kadar kısmını bir yıl boyunca bedava yaptık. Siz bunların, bırakın herhangi bir eser vermeyi, hizmet getirmeyi, yapılan işlere 'hayırlı olsun' dediklerini duydunuz mu?

Köprü yaparız, 'Millet köprü mü yiyecek?' derler. Havalimanı yaparız, 'Buraya uçak inmez' derler. Baraj yaparız, 'Çevreye zarar veriyor' derler. Maden buluruz, petrol buluruz, doğal gaz çıkartırız, hepsine muhakkak bir kulp takarlar. Dünyanın ilk SİHA uçak gemisini yaparız, 'Maket' derler. Organize sanayi kurarız, fabrika açarız, inanmazlar gidip sayım yapmaya kalkarlar. Velhasıl, 'Allah razı olsun' dememek için her yolu denerler. Zaten 'Allah razı olsun' nasıl denir, onu da bilmezler. Hiç önemli değil. Bize milletimizin, Yozgatlının duası yeter."

- "Halil İbrahim sofrası değil, Türkiye'nin paylaşım sofrası"

Yozgat'tan 14 Mayıs seçimlerinde tüm Türkiye'ye örnek olacak bir destek beklediklerini söyleyen Oktay, Türkiye'nin doğal zenginliklerinin gelirlerinden ayıracakları payla bir "aile ve gençlik bankası" kuracaklarını, bankanın kaynaklarıyla ev kadınlarına kendi gelirlerine kavuşmalarını sağlayacak emekliliklerine primlerinin üçte birini ödeyerek destek olacaklarını söyledi.

Yine bu kaynakla eğitimden istihdama, iş kurmadan evlenmeye her alanda gençlere maddi destek vereceklerini belirten Oktay, hiçbir hanenin gelirsiz kalmaması için her evden en az bir kişinin işe girmesini temin edeceklerini bildirdi.

Yeni dönemde yapmayı hedefledikleri projelerin yer aldığı bir video izleten Fuat Oktay, alandakilere, "Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. İstikrar için, bu ülkeyi teröre ve terör sevicilerine muhtaç bırakmamak için, 'Halil İbrahim sofrası' diyorlar ya o Halil İbrahim sofrası değil, Türkiye'nin paylaşım sofrası, onlara bunu bırakmamak için hep birlikte yürümeye var mıyız? Cumhurbaşkanımıza 'Durmak yok yola devam' demeye var mıyız? 14 Mayıs'ta balkon konuşması yaptırmaya var mıyız? Güçlü bir Meclis desteğine devam mı?" diye seslendi. Aldığı "Evet" yanıtı üzerine Oktay, "Sağ olun var olun" dedi.

Konuşmasının ardından Oktay, beraberindeki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çicek ve Yozgat Valisi Ziya Polat kurdele keserek tamamlanan hizmet ve eserlerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

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