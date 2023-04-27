Sorgun'da düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

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YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen "Bilim ve Teknoloji Festivali” ile “İstiklalden İstikbale Çanakkale” konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda düzenlenen ve 3 gün süren Bilim ve Teknoloji Festivali'nde proje yarışmasında dereceye giren proje sahipleri ödüllendirdi.

Ahmet Bartu Nazlı'nın güneş paneli ile çalışan araba projesi birinci, Batuhan Torun'un akıllı ev projesi ikinci, Emir Kaan Şenses'in insansız hava aracı projesi üçüncü oldu.

"İstiklalden İstikbale Çanakkale” şiir ve kompozisyon yarışmasında, kompozisyon dalında Fatih Ortaokulu'ndan Kıymet Kübra Yılmaz birinci, Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan Meleknaz Babayiğit ikinci, Akşemsettin Ortaokulu'ndan Tuana Babayiğit üçüncü oldu.

Şiir dalında ise Özcan Yıldırım İlkokulu'ndan İremnaz Kayseri birinci, Yunus Emre İlkokulu'ndan Ayşe Habibe Türkel ikinci, Fevzi Çakmak İlkokulu'ndan Elif Arslan üçüncü oldu.

Proje yarışmasında birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin lira, şiir ve kompozisyon yarışmasında ise birincilere 1500, ikincilere 1000, üçüncülere 500 lira ödül verildi.

Ödül törenine Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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