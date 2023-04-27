Sorgun Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinden sporculara destek

YOZGAT (AA) - Sorgun Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İmdat Yasin Yılmaz, hentbolculara sponsor oldu.

Yılmaz, AA muhabirine, okullar arası hentbol müsabakaları bölge elemelerini 1. bitiren Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu hentbolcularına, Sivas’ta yapılacak müsabakalar öncesi maddi ve manevi katkıda bulunacağını belirtti.

Sporu çok sevdiğini ve her zaman gençlerin yanında olduğunu ifade eden Yılmaz, "Başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcularımızı kutluyorum. İlimizi başarıyla temsil eden genç hentbolculara yapacakları maçlarda elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Sonuç ne olursa olsun 1-5 Mayıs tarihleri arasında Sivas’ta oynanacak ve kazanan 2 takımın Türkiye birinciliği için mücadele edeceği karşılaşmalarda sporcularımızın yanında olacağım. Genç sporcularımıza başarılar diliyor ve onlardan şampiyonluk bekliyorum." dedi.

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