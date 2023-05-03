Yozgat'ta İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Polat, Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda, kentin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtıldığı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı destekleriyle geliştirilen "Rota Yozgat" cep telefonu uygulamasını tanıttı.

Uygulamada Yozgat ile ilgili tüm bilgilere ulaşılacağını belirten Polat, "Kent ile ilgili son çekilen fotoğraflar, videolar var. Nereye, nasıl gidilebilir sorularının cevapları var. Bu uygulamayı daha da geliştireceğiz. Yozgat artık cebimizde. ‘Türkiye’nin tam ortası’ etiketini kullanacağız. ‘Tarihin tam ortası, turizmin tam ortası, lezzetin tam ortası’ etiketini göreceğiz." dedi.

Polat, Kazankaya kanyonu için hazırlanan projenin kabul edildiğini de aktararak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile İl Özel İdaresi çalışma yapacak. İlimize güzel bir katkı sağlayacak projeyi hayata geçireceğiz. Tüm STK’ler, kamu kurum ve kuruluşları, basınımız, ilin tanıtımına ağırlık veriyoruz." diye konuştu.



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