Yozgat'ta mart ve nisan yağmurlarıyla ümitlenen çiftçi, mayısta da yağış bekliyor

YOZGAT (AA) - Ekilebilir 6 milyon 151 bin dekar tarım arazisiyle Türkiye'de 5. sırada yer alan Yozgat'ta, mart ve nisan yağışlarıyla ümitlenen hububat çiftçisi mayısta da yağış bekliyor.

Kentte 2 milyon 884 bin dekarda buğday, 650 bin dekarda arpa eken çiftçi, martta metrekareye ortalama 70,7 kilogram, nisanda ise 58 kilogram yağış düşmesiyle sevindi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz, AA muhabirine, tahılların çoğunlukla kışlık ekildiğini, özellikle erken ilkbaharda yeterince su alması durumunda gür gelişim sağladığını söyledi.

Erken dönemde alınan yağışların hem bitkinin iyi kök geliştirmesine hem yeterince kardeşlenmesine hem de yaprak ve gövde üst aksamını güçlü şekilde geliştirmesine katkı sağladığını anlatan Yılmaz, "Mart ve nisan aylarında alınan yağıştan çiftçimiz son derece memnun. Bir taraftan da gelecekte özellikle başaklanma öncesinde mayısın ortalarından itibaren gelecek yağışları da dört gözle bekliyoruz. Şu an itibarıyla bir problem yok. Toprakta yeterince nem var." diye konuştu.

Çiftçilerden Atila Ertuğrul da geçen yıllara oranla yağışların daha iyi olduğunu belirterek, "Çok güzel ekinlerimiz var. İnşallah bu sene mahsulümüz çok güzel olacak. Emeğimizin karşılığını alacağız." dedi.

Fevzi Taşarslan ise yağışların tam zamanında yağdığını, bu ayın ortasında da yağarsa verimin umduklarından daha iyi olacağını ifade etti.

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