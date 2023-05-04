Sorgun'da ana sınıfı öğrencilerine trafik eğitimi

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "Trafik ve İlkyardım Haftası" kapsamında ana sınıfı öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından okullarda öğrencilere trafik eğitimi verildiğini söyledi.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ana sınıfı öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde öğrencilerin hem öğrenip hem de eğlenceli vakit geçirdiğini belirten Öcal, "Trafik polislerimiz okulumuzda öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklarımıza trafik kuralları anlatıldı. Küçük yaşlarda alınan bu eğitimin, ileriki yaşlarda öğrencilerimize büyük yararları olacaktır. Bu vesileyle Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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