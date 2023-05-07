Sorgun'da dronla gübre ve ilaçlama çalışması başladı

YOZGAT (AA) - Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayata geçirdiği proje çerçevesinde dronla havadan ilaçlama ve gübreleme çalışması başlattı.

Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, AA muhabirine, projenin hayata geçirilmesi için bir havacılık şirketiyle anlaşma yaptıklarını söyledi.

İlk gübreleme ve ilaçlama işlemine Aşağıcumafakılı ile Karabalı köylerinde başladıklarını ifade eden Canbolat, "Yapılan çalışmada traktör kullanmadan hava aracıyla kısa sürede gübreleme ve yabani ot ilaçlaması yapıldı. Bu şekilde traktör ile yapılana göre daha ekonomik. Hem yakıt masrafı olmuyor hem ekili alanlar zarar görmüyor hem de işlem daha hızlı şekilde yapılıyor. Dolayısıyla bu mücadele şekli birçok açıdan karlı olmaktadır." dedi.

Canbolat, dronla ilaçlama ve gübreleme yaptırmak isteyen çiftçilerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçmelerinin yeterli olacağını sözlerine ekledi.

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