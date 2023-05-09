Sorgun’da Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası başladı

YOZGAT (AA) - Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası" başladı.
Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, Sorgun Spor Salonu'nda AA muhabirine, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası düzenlediklerini söyledi.
Turnuvaya 12 kurumun katıldığını ifade eden Tunçer, "Turnuvada A ve B grubunda 6'şar takım mücadele edecek. 19 Mayıs'ta tamamlanacak turnuvada dereceye giren takımlar ödüllendirilecek." dedi.