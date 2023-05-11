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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Belediyesi tarafından yapılan modern kesimhane tamamlandı

AA

Yozgat Belediyesi tarafından yapılan modern kesimhane tamamlandı

YOZGAT (AA) - Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı destekleriyle Yozgat Belediyesi tarafından yapılan "modern kesimhane projesi" tamamlandı.

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, kesimhanede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin, Çalatlı köyü sınırları içerisinde yaklaşık 100 dönümlük alan üzerine kurulan hayvan borsası, hayvan hastanesiyle aynı alan içesinde yer aldığını söyledi.

Tesisin ORAN desteğiyle 8 ayda tamamlandığını ifade eden Açıkgöz, "Bu tesisimiz, bölgedeki hayvancılık yapan vatandaşlarımıza kesimhane hizmeti verecek. 310 metrekare alanda kurulan tesiste, kesim ve işlem alanı, şüpheli karkas odası, karkas deposu, soğuk hava deposu, sakatat odası ve paketleme alanı bulunmaktadır." dedi.

Açıkgöz, kesimlerin veteriner gözetiminde yapılacağını belirterek, "Tesis, aynı anda 8 büyükbaş ve 12 küçükbaş hayvanın kesim yapılabileceği şekilde tasarlanmıştır. Proje maliyetimiz KDV dahil 6 milyon liradır ve 1 milyon 150 bin lirası ORAN tarafından karşılanmıştır. Güncel fiyatlarla bu proje maliyeti yaklaşık 15 milyon liradır. İlimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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