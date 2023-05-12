İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yozgat mitinginde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yozgat mitinginde konuştu:

AA

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Yozgat mitinginde konuştu:

YOZGAT (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'a biyogaz tesisi kuracaklarını, hem elektrik üreteceklerini hem de çok ucuza biyolojik gübre dağıtacaklarını söyledi.

Partisince Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Akşener, seçimi birinci turda kazanacaklarını savundu.

Akşener, yapılan hakaretler ve atılan iftiraların Türkiye'de artık insanların vicdanına dokunduğunu belirtti.

Seçimin Anneler Günü'ne denk geldiğine işaret eden Akşener, "Her genç annesini, babasını, anneannesini, babaannesini, kuzenini, arkadaşlarını götürüyor ve 'bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e' diyor, birincisi bu. İkincisi, ben de bir anneyim, dolayısıyla bir anne olarak Meral'e oy istiyorum, Kemal'e oy istiyorum." ifadesini kullandı.

İktidara geldiklerinde yapacakları hizmetleri anlatan Akşener, şunları kaydetti:

"İktidarı kazanır kazanmaz 15'inden sonra hemen 100 bin öğretmen atayacağız. 11 bin köy okulunu hemen açacağız ve bütün köylere bir öğretmen, bir ziraat mühendisi, bir veteriner ve tekniker tayin edeceğiz. Bütün çiftçi borçlarını yeniden yapılandıracağız ve 1 yılı sadece faiz ödemeli sonraki 5 yıl sadece ana parayı ödeyeceğiniz bir sistem kuracağız. Mazotu mutlaka indireceğiz çiftçi için. Elektrikte indirim yapacağız. Yemde, mazotta ve gübrede indirim yapacağız. Yozgat'a bir tane biyogaz tesisi kuracağız. Hem elektrik üreteceğiz hem de çok ucuza biyolojik gübre dağıtacağız. Gençlerimize 18-26 yaş grubuna ve ev kadınlarımıza şart ileri sürmeden 2 bin 500 lira aylık maaş bağlayacağız. Mülakatı kaldıracağız. Yozgat'taki şeker fabrikasını kapattılar, sattılar, pancar üretimi gitti. Onu yeniden tanzim edeceğiz, istihdam yaratacağız."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da konuşma yaptığı miting, İYİ Parti Yozgat milletvekilli adaylarının tanıtımıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sorgun'da öğrencilere AYT ve TYT hazırlık kampı düzenlendi
YEREL HABERLER Sorgun'da öğrencilere AYT ve TYT hazırlık kampı ...
Yozgat Belediyesi tarafından yapılan modern kesimhane tamamlandı
YEREL HABERLER Yozgat Belediyesi tarafından yapılan modern kesimhane ...
Yozgat'ta halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Yozgat'ta halk otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.