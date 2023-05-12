Sorgun'da depremzede öğrencilerle veteranlar futbol maçı yaptı

Çok fazla yumurta yerseniz ne olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesinin düzenlediği programda Sorgun Veteranlar Futbol Takımı ile depremzede öğrenciler arasında oynanan maç 3-3 bitti.

İlçe stadyumundaki maçta Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci yaptığı açıklamada, depremzede ailelere ve çocuklara yaşadıkları zor durumu bir nebze olsun unutturmayı amaçladıklarını söyledi.

Ekinci, ilçe adına güzel organizasyon olduğunu ifade ederek, "Sorgun Vetaranlar takımına karşı öğrencilerimizin oluşturduğu takım mücadele etti. Maç 3-3 berabere sonuçlandı. Tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum." dedi.

Maç sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.