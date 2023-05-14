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Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Sivas'ta hasta ve engelliler oylarını kullandı

AA

Hasta ve engelli seçmenler, Yozgat ve Niğde'de "seyyar sandık"ta, Kırıkkale ve Sivas'ta ambulansla götürüldükleri okullarda oy verdi.

Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Sivas'ta hasta ve engelliler oylarını kullandı

YOZGAT (AA) - Hasta ve engelli seçmenler, Yozgat ve Niğde'de "seyyar sandık"ta, Kırıkkale ve Sivas'ta ambulansla götürüldükleri okullarda oy verdi.

Görevliler, Yozgat'ta merkeze bağlı mahallelerde ikamet eden, oy kullanmaya gidemeyen 6 engelli ve yatağa bağımlı vatandaşın evlerine ve hastaneye seyyar sandık götürdü.

Hasta ve engelliler, kendileri için oluşturulan alanlarda oy kullandı.

Kahramanmaraş Göksun'dan Yozgat'a gelen depremzede Nebi Karaca da tedavi gördüğü Şehir Hastanesindeki odada tercihini yaptı.

Karaca, gazetecilere, seçimin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vatandaşlık görevini yaparak oyunu kullandığını belirten Karaca, "Daha önce seçim kuruluna müracaat etmiştim, onlar da kabul etti. Bugün de seyyar sandık hastaneye getirildi ve oyumu kullandım." dedi.

Kelami Çabuk da 85 yaşındaki annesi Vesile Çabuk'un oy kullanmaya gidemediğinden seyyar sandık için seçim kuruluna müracaat ettiklerini belirterek,"Bugün görevliler geldi annem evimizde oyunu kullandı. Teşekkür ederim." diye konuştu.

- Niğde

Niğde'de fiziki engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 30 seçmen, evlerine gelen görevliler eşliğinde seyyar sandıkta oy kullandı.

Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki evinde oyunu kullanan yürüme engelli 72 yaşındaki Elif Uyar, seçimlerin vatana millete hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemizin başına hayırlı kişiler gelsin. Yüzümüz gülsün, vatanımız huzur bulsun, başka bir şey istemiyorum. Sandık ayağımıza geldi, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Yukarı Kayabaşı Mahallesi'ndeki evinde oyunu kullanan Leyla Temel (72) de seçimlerin memlekete hayırlar getirmesini diledi.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de Yenimahalle'deki evinden rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen 71 yaşındaki Abdullah Öncü, ambulansla Süleyman Demirel Anadolu Lisesine getirildi.

Öncü, sağlık görevlilerince ambulanstan alınarak tekerlekli sandalye ile oy kullanacağı sınıfa kadar götürüldü.

Oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansa getirilen Öncü, gazetecilere, "Allah memleketimize hayırlı uğurlu etsin. Allah sağlık görevlilerini de başımızdan eksik etmesin. Daima var olsunlar." dedi.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 13 ambulans, 8 hizmet aracı ve 80 personel gün boyunca hasta vatandaşların hizmetinde olacak.

- Sivas

Sivas'ta da yaşlılığa bağlı kronik rahatsızlıkları olan 90 yaşındaki Şükriye Biçer, ambulansla getirildiği Sivas Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Sağlık görevlileri ve yakınlarının refakatinde tekerlekli sandalyeyle seçmen listesinde isminin yazılı olduğu sınıfa getirilen Biçer, oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansa bindirilerek evine götürüldü.

Yaşlı kadının kızı Şahinder Biçer, sağlık görevlilerine teşekkür ederek, "Annem kronik rahatsızlıkları nedeniyle evde bakım hizmetinden de yararlanıyor. Evden aldılar, buraya kadar getirdiler. Oyunu kullandı." diye konuştu.


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