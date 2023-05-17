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Yozgat'ta Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri basın toplantısı düzenledi

AA

28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'ndan seçilen milletvekilleri basın toplantısı düzenledi.

Yozgat'ta Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri basın toplantısı düzenledi

YOZGAT (AA) - 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'ndan seçilen milletvekilleri basın toplantısı düzenledi.

Yozgat Belediyesi Çamlık Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifak'ına en çok oy verin il sıralamasında Yozgat'ın 4. sırada yer aldığını belirterek, tüm adaylara, parti yöneticilerine ve vatandaşlara teşekkür etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den milletvekili seçilen Abdulkadir Akgül de vatanını, milletini sevenlerin bulunduğu bir kent olan Yozgat'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en büyük desteği verdiğini, 2. turda da daha fazlasını göstereceğini dile getirerek, "2. turun Cumhurbaşkanımız tarafından kazanılması hem Yozgat'ımız için hem de Türkiye'miz için çok önemlidir. Gece gündüz çalışacağız, halkımızla Yozgat'ımıza yakışır bir seçim geçireceğiz ve inşallah başarılı olacağız." dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den seçilen milletvekili Süleyman Şahan da 28 Mayıs'tan sonra ülke ve Yozgat'a hizmet etmek için daha çok gayret sarf edeceklerini dile getirdi.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise Yozgat'ta kazasız, belasız güzel bir seçim geçirdiklerini belirterek, 2. turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yozgat'tan daha da güçlü çıkması için çalışacaklarını vurguladı.

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