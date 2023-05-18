Sorgun Belediye Başkan Ekinci, ilçede rüzgardan çatıları uçan iş yerlerini ziyaret etti

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YOZGAT (AA) - Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, dün akşam saatlerinde yaşanan şiddetli rüzgarda çatıları uçan iş yerlerini ziyaret ederek sahiplerinden bilgi aldı.

Ekinci, ziyaret sonrası gazetecilere, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarın, ilçede hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Rüzgarın çok şiddetli olduğunu anlatan Ekinci, "İnsanlar yolda yürüyemedi, rüzgarın dinmesini bekledi. Bu esnada sanayi sitesinde hizmet veren 5 iş yerinin çatısı uçtu. Kopan parçalar çevreye yayıldı. Park halindeki bir otomobil hasar gördü. Olayın akşam saatinde meydana gelmesi hasarın artmasını önledi. İyi günde yan yana olduğumuz gibi sıkıntılarda da vatandaşlarımız ve esnafımızla birlikteyiz. Rabbim beterinden korusun." dedi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgar, sanayi sitesindeki 5 iş yerinin çatısını uçurmuştu.

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