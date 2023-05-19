19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda devam etti.
Sorgun Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışı gerçekleştirildikten sonra okulların halk oyunu ekibi ve sporcular gösteri yaptı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Törene, Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.