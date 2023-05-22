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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta yağlık ayçiçeği ekimi yapıldı

AA

Yozgat'ta yağlık ayçiçeği ekimi yapıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)" kapsamında Yozgat'ta çiftçilere hibe destekli dağıtılan 19 bin 660 kilogram yağlık ayçiçeği tohumunun ekildiğini bildirdi.

Özkaya, yazılı açıklamasında, kentte geçen yıl 130 bin dekar yağlık ayçiçeği ekiminin yapıldığını belirtti.

Bu yıl çiftçiye hibe destekli 19 bin 660 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldığını aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"Dağıtılan bu tohumla 40 bin dekar ekim yapılacaktır. Yağlık ayçiçeği ekilişinde Türkiye'de 28'inci, üretimde 26'ncıyız. İlk 10'da olacak şekilde Yozgat'ı Türkiye'nin önemli üslerinden birisi haline getirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız bu çalışmaların, dağıttığımız tohumların ve dolayısıyla ürettiklerimizin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."

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