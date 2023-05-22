Türk Kızılay, Sorgun'da kan bağışı kampanyası düzenledi

YOZGAT (AA) - Türk Kızılay Sorgun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Şube Başkanı Mevlüt Değerli, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ta Sorgun Şakir Efendi Meydanı'nda başlattıkları kampanya ile 400 ünite kan topladıklarını bildirdi.
Vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını belirten Değerli, "Kan hayattır. Bağışlanan her ünite kan belki de bir vatandaşımızı hayata bağlayacak. Şu ana kadar kampanyamız iyi gidiyor. Vatandaşımıza gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
Kampanya 26 Mayıs'ta sona erecek.