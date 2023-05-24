Yozgat Evlilik Hazırlıkları Mobilya ve Yapı Fuarı açıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat Evlilik Hazırlıkları Mobilya ve Yapı Fuarı düzenlenen törenle açıldı.
Fuar Alanı'ndaki açılış töreninde konuşan AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, fuarın hayırlı olması temennisinde bulundu.
Açılışın ardından stantlar gezildi.
Fuarda, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg da sergilendi. Aracı inceleyen vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.
Togg'a binen Milletvekili Akgül, gazetecilere, yerli ve milli otomobile binince heyecanlandığını söyledi.
Akgül, "Tüm esnaf kefalet kooperatifleri için 1000 araç sipariş verdik. Artık tamamen yerli otomobile döneceğiz. İnşallah makam araçlarımızın tamamı Togg olacak." dedi.