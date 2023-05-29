AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer, seçmenlere teşekkür etti

YOZGAT (AA) - AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en çok oy veren iller arasında Yozgat'ın 4. sırada yer aldığını belirtti.

Başer, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır Yozgat'a yaptığı hizmetlerin karşılığı olarak Yozgat halkının da tüm seçimlerde cumhurbaşkanına her türlü desteği verdiğini söyledi.

Yozgat'ın hem 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde hem de dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde en çok oy veren iller sıralamasında 4. olduğunu ifade eden Başer, "Halkımız, yüzde 76'nın üzerinde Cumhurbaşkanımıza oy vererek destek olmuştur. Cumhurbaşkanımız Yozgat'ı seviyor, Yozgatlı da Cumhurbaşkanımızı seviyor. Desteklerinden dolayı tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra çalışmalarımız artarak devam edecektir." dedi.











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