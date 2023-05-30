Sorgun kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi

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YOZGAT (AA) - Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi.

Sorgun Spor Salonu’nda 12 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada Yeni Anadolu Madencilik Voleybol Takımı birinci, Yavuz Selim Ortaokulu Voleybol Takımı ikinci, Toki Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımların madalyaları verildi.

Törene, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, Sorgun Şeker Fabrikası Müdürü Bedirhan Aka ve vatandaşlar katıldı.

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