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Sorgun'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi

AA

Sorgun'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi

YOZGAT (AA) - Sorgun'da Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi açtı.

Şakir Efendi Şehir Meydanı’ndaki serginin açılışında konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Veysel Koçak, 1-7 Haziran'ın "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak kutlandığını söyledi.

Serginin bir hafta açık kalacağını ifade eden Koçak, "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak 1 Eylül 2022'den 31 Mayıs 2023 tarihine kadar 73 alanda 590 kurs açtık, bu kurslarımıza 11 bin 854 kursiyer katılım sağladı. Bugün bu kurslarda yapılan el emeği göz nuru işlerimiz burada sergileniyor." dedi.

Konuşmanın ardından sergi gezildi.

Sergi açılışına Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkan Vekili Mesut Temur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

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