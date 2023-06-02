Sorgun’da Kur’an kursu öğrencileri için mezuniyet töreni yapıldı

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YOZGAT (AA) - Sorgun İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

İlçe Stadyumu'ndaki törende konuşan İlçe Müftüsü Mustafa Kayış, 7 müstakil binada 34 sınıfta, 4-6 yaş arası yaklaşık 500 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Kayış, dini ve milli değerlerin bu yaşlarda çocuklara öğretilmesi gerektiğini ifade ederek, bu görevin herkese düştüğünü belirtti.

Törende, öğrenciler ezberden dua ve sureleri okudu, semazenler gösteri sundu, ilahiler okundu, çeşitli yarışmalar yapıldı.

Programa, Belediye Başkan Vekili Mesut Temur, veliler ve öğrenciler katıldı.

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