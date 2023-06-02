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Yozgat 2. Uluslararası Bozok Film Festivali 9-15 Ekim'de düzenlenecek

AA

Yozgat Uluslararası Bozok Film Festivali'nin ikincisi 9-15 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Yozgat 2. Uluslararası Bozok Film Festivali 9-15 Ekim'de düzenlenecek

YOZGAT (AA) - Yozgat Uluslararası Bozok Film Festivali’nin ikincisi 9-15 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Yozgat Valiliği, Bozok Üniversitesi, ORAN Kalkınma Ajansı ve Sinema Okuryazarları Derneği işbirliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Bozok Film Festivali protokolü, Valilik Toplantı Salonu'nda imzalandı.

İmza töreninde konuşan Vali Ziya Polat, Türkiye'nin tam ortasındaki Yozgat'ın, tarihin, lezzetin, doğanın ve sanatın da ortasında olduğunu söyledi.

Polat, "Yozgat'ın gücünün ne kadar büyük olduğunu biz biliyoruz ama bunu tanıtmak gerekiyor. İlk film festivalimiz çok başarılı oldu. Bu sene ikincisini yapacağız. Seneye üçüncüsü, dördüncüsü ve devam edecek. Film festivalinin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Festivalin yürütücülüğünü üstlenen Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programı Öğretim Görevlisi ve Sinema Okuryazarları Derneği Başkanı Batuhan Kalaycı da festivalde 66 bin lira ödül dağıtılacağını aktardı.

Kalaycı, festivalde ulusal en iyi kısa film, ulusal en iyi belgesel film, uluslararası en iyi kısa film, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, Nida Tüfekçi en iyi özgün film müziği, Mehmet Said Fenni en iyi özgün senaryo jüri özel ödülü verileceğini belirtti.

İmza törenine Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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