Sorgun'da el emeği eserleri sergisi ve pazarı açıldı

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun Belediyesi tarafından el emeği eserleri sergisi ve pazarı açıldı.

Şakir Efendi Şehir Meydanı'nda açılan sergide konuşan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun lezzetlerinin el emeği eserleri sergisi ve pazarında sergilendiğini söyledi.

Sergi ve pazarın 3-5 Haziran tarihleri arasında 10.00 -17.00 saatleri arasında açık olacağını belirten Ekinci, "Sergimiz ve pazarımızda çeyizlik ürünler, tablo, takı, el sanatları, ev yapımı konserve ürünler, kuru gıda, bal, pekmez, salça gibi birçok yöresel ürün bulunuyor. Ziyaretçilerimiz bu ürünlerden alarak hem ihtiyaçlarını giderebilir hem de kursiyerlerimizin bütçelerine katkıda bulunabilirler." dedi

Sergide ziyaretçilere, madımak, mercimekli bulgur pilavı, haside, omaç ve ayran ikram edildi.

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