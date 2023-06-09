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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda Sorgunlu atletler 3 bronz madalya kazandı

AA

Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda Sorgunlu atletler 3 bronz madalya kazandı

YOZGAT (AA) - Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, 6-7 Mayıs'ta Bursa’da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Sorgunlu atletlerin 3 bronz madalya kazandığını söyledi.

Öcal, AA muhabirine, öğrencilerin kazandığı bu başarının kendilerini gururlandırdığını vurguladı.

Öcal, "Hocaları Salih Öksüz tarafından şampiyonaya hazırlanan öğrencilerimiz, çalışmalarının karşılığını aldı. Şampiyonada Feyzullah Bektaş İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emine Nur Bektaş cirit atma, Nisa Pekyürek gülle atma, Agahefendi İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Turgut da 2 bin metre yürüyüşte 3’üncü olarak bronz madalya kazandı. Öğrencilerimizi, hocalarını ve yöneticilerini kutluyorum." dedi.

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