Yozgat'ta 30 spor sahası İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildi

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YOZGAT (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Yozgat’ta yaptırılan 30 spor sahası düzenlenen törenle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildi.

Müzeyyen Çokdeğerli İlkokulu bahçesine yapılan halı sahada düzenlenen teslim töreninde konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, çocukların ve gençlerin yanında olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Devletin her zaman çocuk ve gençlerin yanında olduğunu ifade eden Polat, "Çocuklarımızın geleceğine dair yapılacak işlerde önde olmamız gerekiyor. Lise mezunu bir çocuğumuzun bir yabancı dili konuşmasını, lisanslı bir spor yapmasını, bir müzik aleti çalmasını istiyoruz." dedi.

Polat, Gençlik ve Spor Bakanlığının verdiği ödenekle il genelinde 10 basketbol ve voleybol sahası ile 20 halı saha yapıldığını ifade etti.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de Spor Toto Genel Müdürlüğü ve belediye iş birliği ile kent merkezinde 10 spor sahası yaptıklarını anlattı.

Köse, okulların tatil edilmesiyle spor okulu açacaklarına değinerek, çocukları spor okullarına katılmaya davet etti.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, devir teslim protokolünü imzaladı.

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