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Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Kozan, taburcu edilen hastaları evinde ziyaret ediyor

AA

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Kozan, taburcu edilen hastaları evinde ziyaret ediyor

YOZGAT (AA) - Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kozan, hastanede tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşarak taburcu edilen hastaları evinde ziyaret ediyor.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından yeni başlatılan uygulamayla taburcu edilen hastalara ulaşılarak kabul etmeleri durumunda evlerinde ziyaret edilerek iyileşme süreçleri ve genel sağlık durumları kontrol ediliyor.

Başhekim Kozan, yaptığı açıklamada, başlattıkları uygulamayla, hastanede tedavi görüp taburcu olan hastalarla iletişime geçerek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldıklarını belirtti.

Hastanın kabul etmesi durumunda ev ziyareti yaptıklarını aktaran Kozan, "Taburcu edildikten sonraki dönemde genel sağlık durumunu ve iyileşme sürecini kontrol ediyoruz. Bugün, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Elif Tinel ile hastanemizde tedavi görüp taburcu edilen Bekir Polat’ı ziyaret ettik. Vatandaşımıza uygulamalarımızı anlattık, Yozgat’a sağlık hizmeti konusunda daha verimli hizmet yapabilme konusunda fikir alışverişinde de bulunduk. Misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyor, sağlık dolu günler diliyorum." dedi.

Bekir Polat da ziyaretlerinden dolayı Kozan ve Tinel'e teşekkür etti.

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