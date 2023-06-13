Yozgat'ta kan bağışı kampanyası sürüyor

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YOZGAT (AA) - Türk Kızılay Yozgat Şubesi tarafından başlatılan kan bağışı kampanyası devam ediyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda 3 Haziran'da başlatılan kampanya 23 Haziran'da tamamlanacak.

Türk Kızılay Yozgat Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Selçuk Cansız, gazetecilere, kan bağışında bulunmak isteyenlerin meydana kurulan kan bağışı tırında kan verebileceklerini söyledi.

Kan alımlarının 10.00 -18.00 saatleri arasında yapıldığını belirten Cansız, "Günlük ortalama 45-50 ünite kan alımı gerçekleştiriyoruz. Bu kampanyada 1000 ünite kan toplamayı hedefliyoruz." dedi.

Cansız, kanın tek kaynağının insan olduğunu ifade ederek, "Bağışlanan kanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışıyoruz. Kan bağış tırımıza düzenli bağışçılarımızı hem de hayatında hiç kan vermemiş vatandaşlarımızı bekliyoruz." diye konuştu.



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