Yozgat'ta Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı kutlandı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yıl dönümü kutlandı.

Şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edildikten sonra şehit kabirleri tek tek ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Jandarma tarihinin okunmasıyla tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.