Yozgat'ta başarılı sporcular ödüllendirildi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta başarılı sporcular, "Yılın En'leri" töreninde ödüllendirildi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Ziya Polat, tüm sporcuları tebrik ettiğini söyledi.

Sporda başarılı gençler ve hocalarıyla bir araya gelmekten mutlu olduğunu ifade eden Polat, "Sadece sporda değil eğitimle ilgili de Yozgat'ın 'en'lerini yapacağız. Çocuklarımızı hep iyi yetiştirmemiz gerektiğini söylüyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bunu sadece söylemekle değil, hayata da yansıtmamız lazım." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak da okul sporlarında 227 öğrenci, 34 antrenör ve öğretmenin 20 branşta başarılı olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından sporcu ve antrenörler ödüllendirildi.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kaymakamlar, daire müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.



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