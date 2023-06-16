Yozgat'ta 74 bin 277 öğrenci karne aldı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 74 bin 277 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Musabeyli Şehit Mustafa Uğur İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, bir sıkıntı yaşanmadan 2022-2023 eğitim öğretim yılının tamamlandığını söyledi.

Öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Polat, "Eğitimde fiziki alt yapı olarak iyi durumdayız, eğitim kalitesi de her geçen gün artıyor. Yapılan projeler, değerler eğitimi, spordaki başarımız, sosyal kültürel farklılık başarınızla eğitiminde tam ortası olma yolunda ilerliyoruz. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Üniversite sınavına girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da il genelinde okul öncesinde 8 bin 420, ilkokulda 20 bin 911, ortaokulda 21 bin 395, ortaöğretim kademesinde 23 bin 551 olmak üzere 74 bin 277 öğrencinin karne aldığını ifade etti.



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