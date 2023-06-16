Sorgun’da 15 bin 717 öğrenci karne aldı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde karne alan 15 bin 717 öğrenci yaz tatiline girdi.

Özcan Yıldırım İlkokulu'nda düzenlen karne dağıtım törenine, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, 15 bin 717 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Öcal, "Bu tatilde dinlenme olanağı bulacaksınız ancak dinlenmenin yanında kitap okumayı da ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki okuyarak da dinlenebiliriz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.