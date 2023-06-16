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Sorgun’da 15 bin 717 öğrenci karne aldı

AA

Sorgun’da 15 bin 717 öğrenci karne aldı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde karne alan 15 bin 717 öğrenci yaz tatiline girdi.

Özcan Yıldırım İlkokulu'nda düzenlen karne dağıtım törenine, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, 15 bin 717 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Öcal, "Bu tatilde dinlenme olanağı bulacaksınız ancak dinlenmenin yanında kitap okumayı da ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki okuyarak da dinlenebiliriz." dedi.

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