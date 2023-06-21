Anadolu Yıldızlar Ligi Sutopu Müsabakaları Yozgat'ta başladı

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YOZGAT (AA) - Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar Sezonu Sutopu grup müsabakaları Yozgat'ta başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı, müdürlüğün yüzme havuzundaki müsabakalara 9 ilden 8 kadın ve 10 erkek olmak üzere 18 takım ile 255 sporcunun katıldığını söyledi.

Bölükbaşı, müsabaka sonunda dereceye giren 6 takımın Türkiye şampiyonasına katılacağını belirtti.

Gaziantep'i yenen Elazığ takımı sporcularından Mehmet Efe Acar da grubu şampiyon olarak tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Muhammet Anıl Geçilmez de "Yüzme ve sutopu güzel bir spor. Türkiye şampiyonasına katılıp oradan da güzel sonuç almak istiyoruz." dedi.

Müsabakalar 23 Haziran'da tamamlanacak.

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