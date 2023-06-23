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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta yağışlar bal verimini olumsuz etkiledi

AA

Yozgat'ta yağışlar bal verimini olumsuz etkiledi

YOZGAT (AA) - Çiçek florasından dolayı Ordulu aracıların da tercih ettiği kentler arasında yer alan Yozgat'ta bol yağışlar bal verimini düşürdü.

Kentin mayıs ve haziranda bol yağışlı geçirmesi, arıcılığı olumsuz etkiledi. Arıcılar, yağıştan dolayı strese giren arıların bal yapmadığını, oğula yöneldiğini gözlemledi.

Yozgat Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarı, gazetecilere, yağışların bol olması nedeniyle havaların serin geçtiğini ve çiçeklerin süreli yıkanması yüzünden arıların çalışamadığını söyledi.

Kovanların zayıf kaldığını, verimin düştüğünü ifade eden Sarı, "Arılar, petek öremedi, araziden polen getiremedi ve bal yapamadı. Bu nedenle strese giren arılar sürekli oğul veriyor. Oğul verince de bal verimi düşüyor. Gelecek yıl için arı sayısı artacak ama oğul verdikçe baldan kaybımız oluyor." dedi.

Sarı, 250 kovan ile arıcılık yaptığını belirterek, "Balın kilogramını bu yıl 150 liradan satmayı planlıyoruz. İnşallah havalar ısınırsa verimin de artacağını düşünüyorum. Geçen yıl 6 tona yakın bal üretimi oldu. Bu yıl biraz zor." diye konuştu.

- "Üreticilerimiz sabırlı olsun"

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Orhan Ermetin de bu yıl nisan, mayıs ve haziranın bol yağışlı geçmesi nedeniyle arıların yeterince polen ve nektar toplayamadığını, tarlacı arıların çoğu zaman kovana boş geldiğini ifade etti.

Polen toplayamayan ve bal yapamayan arıların strese girdiğini aktaran Ermetin, şunları kaydetti:

"Strese giren arıların önceki yıllara nispeten oğul yapımı arttı. Arılar polen toplamaya çıktığı anda yağış başladığı için geri dönmek zorunda kalıyor. Ayrıca yağışlar poleni yıkadığı için arılar almakta zorlanıyor. Her yıl temmuzun ortasında bal hasadı yapılmaya başlarken bu yıl biraz daha gecikecek. Üreticimize sabırlı olmalarını, kovanların bakımını ihmal etmemelerini, hasat gecikeceği için planlamalarını ona göre yapmalarını öneriyoruz."


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