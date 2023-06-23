Yozgat'ta jandarma, "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla trafik denetimi yapacak

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YOZGAT (AA) - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kurban Bayramı tatili süresince kara yollarında görev yapacağı ve sürücülere uyarılarda bulunacağı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 2023 yılı Kurban Bayramı'nda alınacak trafik tedbirleri kapsamında "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile bayram tatili süresince 325 noktada 325 ekip ve 994 personel ile görev yapacağı belirtildi.

Açıklamada, jandarma ekiplerinin kara yollarında, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek, olası ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını önlemek maksadıyla, başta emniyet kemeri kullanımı, hız ihlali, sürekli taşıt kullanma süresi, şerit kullanma, hatalı dönüş, yakın takip gibi trafik kuralları yönünden tedbir ve uygulama yapacağı ifade edildi.



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