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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat ve Kırşehir'de hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

AA

Yozgat ve Kırşehir'de hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor

YOZGAT/KIRŞEHİR (AA) - Kurban Bayramı'na iki gün kala Yozgat ve Kırşehir'deki canlı hayvan pazarlarında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Yozgat Canlı Hayvan Pazarı'na gelen bazı vatandaşlar yoğun geçen pazarlık sonunda kurbanlıklarını almanın mutluluğunu yaşarken, fiyatları yüksek bulanlar ise başka kurbanlık arayışına giriyor.

Besicilerden Necip Kaya, gazetecilere, pazara üç kurbanlık getirdiğini, birini sattığını söyledi.

Ali Fuat Aysel de pazara 20 büyükbaş kurbanlık getirdiğini belirterek "Kurbanlıklar biraz pahalı ama yine de satılıyor. 20 kurbanlıktan 18'i satıldı iki kurbanlık kaldı." dedi.

Vatandaşlardan Mustafa Meşe de sıkı pazarlık yaparak 60 bin liralık kurbanı 52 bin 500 liraya aldığını anlattı.

- Kırşehir

Kırşehir'in yanı sıra Aksaray, Nevşehir ve Kırıkkale gibi çevre illerden gelen vatandaşlar, Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, gazetecilere, pazarın, arife ile bayramın birinci ve ikinci günü de açık tutulacağını kaydetti.

Küçükbaşlara daha çok talep olduğunu söyleyen Çelik, "Küçükbaşlar 4 ile 10 bin lira arasında satılıyor. Büyükbaş ise hisse başı 10 binden başlayarak 20-25 bin liraya kadar çıkıyor. Vatandaşların çoğu bu sene mandıralardan hayvan alıp kesiyor. Hayvanların yüzde 70'i satıldı, şu anda 1000 civarı büyükbaş, 7 bin 500 civarı küçükbaş hayvan kalmış durumda. Son gün yine ilave hayvanlar gelecektir." diye konuştu.

Besici Murat Gürlek de pazara getirdiği 120 küçükbaşın yarısını sattığını, alıcıların da üreticinin de genel olarak memnun olduğunu belirtti.

Fuat Polat, geçen seneye göre pazarda daha çok küçükbaş tercih edildiğini, yaklaşık 250 küçükbaş sattığını söyledi.

Büyükbaş üreticisi Ercan Demiral, Sivas Şarkışla'dan kurbanlık getirdiğini belirterek "Hayvanlarımız canlı 900 kilogram civarındadır. Hayvanlar gayet verimli, yaylada otlanan, kuru beside baktığımız hayvanlar, yüzde 60 randımanlı et veriyor." ifadelerini kullandı.


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