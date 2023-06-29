Yozgat'ta küçükbaş kurbanlıkların fiyatı düştü

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta besiciler, küçükbaş kurbanlıkların fiyatını düşürdü.

Kentte Kurban Bayramı'nın ikinci gününde pazarda kurbanlık satışları devam ederken, besiciler ellerinde kalan küçükbaş hayvanların fiyatlarında indirime gitti.

Besicilerden Gürsel Dalgıç, kurbanlık satışlarının az da olsa devam ettiğini söyledi.

Pazara getirdiği 100 küçükbaştan 20'sinin kaldığını ifade eden Dalgıç, "Satışlarımız iyi oldu. Bugün satışımız az. Fiyatlar düştü, 7 bin liraya sattığımız kurbanlığı 5-6 bin liraya satıyoruz. 4 bin liraya kadar kurbanlık var." dedi.

Muhittin Çetinkaya da 230 küçükbaş hayvanının 200'ünün satıldığını, kalanların fiyatını yüzde 20-25 düşürdüğünü ifade etti.

Vatandaşlardan Necip Uçar ise kurbanlık fiyatlarının uygun olduğunu belirterek, "Ankara'dan gelen misafirimize 4 bin 500 liraya kurbanlık aldık. Allah kabul etsin." dedi.

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