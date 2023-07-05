Yozgat'ta Kadına Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında "Kadına Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikteki toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacılar tarafından slayt eşliğinde kadına şiddet konusunda istatistiki bilgi verildi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Vali Polat, gazetecilere, Yozgat'ta bu yıl bir kadın cinayeti olduğunu ve bunun bile çok yüksek bir rakam olduğunu söyledi.

Bir rakamının bir "can" olduğunu ifade eden Polat, "İnşallah Yozgat'ta ve ülkemizin hiçbir tarafında kadın cinayetiyle karşılaşmayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz, emniyetimiz, jandarmamız, diyanetimiz sahada çalışıyor. Gönüllere dokunmak lazım." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.