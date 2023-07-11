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        Sorgun Belediyesi başarılı öğrencileri Kapadokya gezisi ile ödüllendirdi

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        Giriş: 11.07.2023 - 16:27
        Sorgun Belediyesi başarılı öğrencileri Kapadokya gezisi ile ödüllendirdi

        YOZGAT (AA) - Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, takdir belgesi alan öğrencileri Kapadokya gezisi ile ödüllendirdi.

        Başkan Ekinci gazetecilere, başarılı öğrencilere daha önce verdiği sözü tuttuğunu belirtti.

        Ekinci, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2. döneminde takdir belgesi almaya hak kazanan öğrencilere verdiği tatil hediyesinin büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, "Bugün ortaokul öğrencilerimizi yarın da lise öğrencilerimizi Kapadokya’ya geziye yolluyoruz. Gezi, öğrencilerimiz için hem eğlenceli hem de eğitici olacak. Müzeler, tarihi yerler gezilecek." dedi.

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