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        Yozgat'tan kısa kısa

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        Giriş: 11.07.2023 - 16:54
        Yozgat'tan kısa kısa

        YOZGAT (AA) - Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından açılan yaz spor okullarına öğrenciler büyük ilgi gösteriyor.

        Sorgun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, 9 branşta açılan yaz spor okullarına şu ana kadar 1200 öğrencinin başvurduğunu söyledi.

        Kayıtların devam ettiğini ifade eden Tunçer, "Geçen hafta içerisinde başlayan yaz spor okullarına öğrencilerimiz büyük rağbet gösteriyor. 4-18 yaş arası tüm öğrencilerimizin katılabileceği yaz spor okullarımızda atletizm, basketbol, jimnastik, futbol, voleybol, tekvando, hentbol, güreş ve yüzme branşlarında eğitim verilmektedir. Öğrencilerimiz müdürlüğümüze başvurarak bu okulların başlama saatleri ve günleri hakkında detaylı bilgi alabilirler." dedi.

        Tunçer, kadınlara yönelik de fitness-pilates kursu açtıklarını belirterek katılmak isteyenlerin ilçe müdürlüğüne başvurmalarını istedi.

        - Vali Polat'tan semt pazarına ziyaret

        Yozgat Valisi Ziya Polat, kentte salı günleri kurulan semt pazarını ziyaret etti.

        Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden ve pazarcı esnafına hayırlı işler, bereketli kazançlar dileyen Polat, tezgahlardaki ürünlerin hangi il ve bölgeden temin edildiği konusunda bilgi aldı.

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