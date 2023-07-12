Sorgun'da yerli buğday ve arpa çeşitleri tanıtıldı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce tarla gününde yerli buğday ve arpa çeşitleri tanıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün "Yerli ve milli tohumlarımızın ulaşmadığı çiftçi kalmasın" sloganıyla başlattığı çalışma kapsamında Karabalı köyü arazisinde tarla günü gerçekleştirildi.

Törende konuşan Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, yerli tohumların yaygınlaştırılmasının amaçlandığını söyledi.

Yapılan çalışmada, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü tarafından tescil ettirilen yerli ve milli çeşitlerin, çiftçi şartlarında demonstrasyon çalışmaları yapıldığını belirten Özkaya, "Amacımız, daha iyi verim ve kalite özelliklerine sahip yerli ve milli tohumlarımızı çiftçilerimize tanıtmak, kullanımını artırmak ve verimi yükseltmektir." dedi.

Özkaya, Yozgat'ta 2 milyon 840 bin dekar buğday ekimi yapıldığını ifade ederek, "Bu demonstrasyonlarda bu yıl 38 buğday çeşidi 7 ilçemize bağlı 19 köyde, 14 arpa çeşidi 4 ilçemize bağlı 8 köyde, 8 nohut çeşidi 2 ilçemize bağlı 4 köyde ekilmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ekim yapılan tarlalar gezilerek çiftçiye bilgi verildi.