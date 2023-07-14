Yozgat Valisi Polat'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Ziya Polat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Polat mesajında, 15 Temmuz'un, milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adı olduğunu belirtti.

15 Temmuz'un tıpkı İstiklal Harbi gibi Türk milletinin topyekun kıyamı, dirilişi ve şahlanışı olduğunu aktaran Polat, şunları kaydetti:

"FETÖ terör örgütü tarafından planlı gerçekleştirilen ve tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimlerinden biri olan 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayeti ve çağrısıyla dilde tekbir, kalplerde sarsılmaz iman ile gök kubbeden bayrağımızı, minarelerden ezanımızı dindirmeyerek darbe girişimini püskürtmüş ve bertaraf etmiştir. Anadolu toprakları o gece bir kez daha bize vatan kılınmıştır. Allah’ın inayeti, milletin dirilişi, yüz milyonlarca kardeşimizin duasıyla Türkiye yeniden felaha kavuşmuştur. Şanlı tarihimize destan yazan, mukaddes kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarının önünde saygıyla eğiliyor, üstün cesaret ve fedakarlıklarından dolayı gazilerimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum."