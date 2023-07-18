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        Yozgat'ta vefat eden iş insanı Şevket Şahin son yolculuğuna uğurlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 18:16
        Yozgat'ta vefat eden iş insanı Şevket Şahin son yolculuğuna uğurlandı

        YOZGAT (AA) - Vefat eden Yozgatlı iş insanı 60 yaşındaki Şevket Şahin'in cenazesi toprağa verildi.

        Ankara'daki evinde gece hayatını kaybeden Şahin için ikindi vakti memleketi Yozgat'ta Bilal Şahin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene Şahin'in ailesi ve yakınları, Vali Ziya Polat, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Hayırsever iş insanlarından Bilal Şahin'in oğlu olan Şevket Şahin'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Sorgun ilçesine bağlı Gedikhasanlı köyünde toprağa verildi.

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