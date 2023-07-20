Sorgun'da yaralı şahin bulundu

YOZGAT (AA) - Sorgun Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Hüseyin Baran tarafından bulunan yaralı şahin, Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Baran, işe giderken yol kenarında uçamayan şahin gördüğünü ve aracından inerek kuşa yaklaştığında bir kanadının yaralı olduğunu fark ettiğini belirtti.

Yaralı şahinin tedavi edilmesi gerektiğini düşünen Baran, Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdiğini ve gelen ekiplere teslim ettiğini söyledi.

Şahin, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak.