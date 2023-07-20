Yozgat'ta kulaklıkla uyuşturucu madde taşıyan şüpheli tutuklandı
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta kulaklık içerisinde uyuşturucu madde taşıyan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından otomobille uyuşturucu madde getireceği öne sürülen şüpheliyi takibe aldı.
Kent merkezinde aracı durduran ekipler, şüpheliye ait kulaklığa zulalanmış 37,72 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.