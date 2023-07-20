Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Yozgat'ta kulaklıkla uyuşturucu madde taşıyan şüpheli tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 12:28
        Yozgat'ta kulaklıkla uyuşturucu madde taşıyan şüpheli tutuklandı

        YOZGAT (AA) - Yozgat'ta kulaklık içerisinde uyuşturucu madde taşıyan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından otomobille uyuşturucu madde getireceği öne sürülen şüpheliyi takibe aldı.

        Kent merkezinde aracı durduran ekipler, şüpheliye ait kulaklığa zulalanmış 37,72 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta acil servislerde 'acemi kasap' yoğunluğu
        Yozgat'ta acil servislerde 'acemi kasap' yoğunluğu
        Otomobilde 12,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı
        Otomobilde 12,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı
        Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Otomobil, kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        SORGUN'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU  
        SORGUN'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU  
        Yozgat'ta AK Parti 2, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı
        Yozgat'ta AK Parti 2, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı
        Akşener: Meral'e oy istiyorum, Kemal'e oy istiyorum
        Akşener: Meral'e oy istiyorum, Kemal'e oy istiyorum