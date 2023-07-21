Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Yozgat'ta jandarma traktör sürücülerine reflektör dağıttı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 16:00
        Yozgat'ta jandarma traktör sürücülerine reflektör dağıttı

        YOZGAT (AA) - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında köylerde traktör sürücülerini bilgilendirerek 100 reflektör dağıttı.

        Kentte, jandarma trafik timleri, traktör kazalarının en aza indirilmesi amacıyla kara yollarında seyreden traktör ve biçerdöverlere yönelik denetimlerini sürdürürken, köylerde de bilgilendirme çalışması yapıyor.

        Sürücülere, traktörün yan çamurluklarında kimsenin oturmaması, römorkun traktöre iyi sabitlenmesi, güvenlik çemberinin sökülmemesi, mecbur olmadıkça geceleri kara yollarına traktör ile çıkılmaması konularında bilgi veren jandarma, gece yola çıkılması gerekiyorsa reflektör ve sarı ikaz lambalarının takılması yönünde uyarılarda bulundu.

        Reflektörün önemini anlatan jandarma, traktör sürücülerine 100 reflektör dağıttı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Onur Şener cinayetinde gerekçeli karar açıklandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Vize sahtekarları ultra lüks villada yakalandı!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
        Paraşütün ipi kopunca otelin bahçesine düştüler!
        Paraşütün ipi kopunca otelin bahçesine düştüler!
        Kaya gibi stoper!
        Kaya gibi stoper!
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        Kişisel verilerimiz ele mi geçirildi?
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        F.Bahçe'de en az 5 isim yolcu!
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Gerekirse ceza uygulayacağız"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        "Yeni bir dönemin başlangıcı diyebiliriz"
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Stadın ismi Rams Park oldu!
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Pes dedirten görüntü! Sahili "beton loca" ile parsellediler
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sigara kullanımı, MS hastalığına yakalanma riskini 2,5 kat artırıyor
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Resmi Gazete'de 'kur korumalı mevduat' kararı
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        Arjantin'den flaş iddia: Rakip çıktı!
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti
        Romantik Ahmet
        Romantik Ahmet
        Gönderme yapmamış
        Gönderme yapmamış
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Görünürde artış, gerçekte ise faiz düşüşü
        Kasap kira derdinde!
        Kasap kira derdinde!

        Benzer Haberler

        Sorgun TSO yönetimi huzurevini ziyaret etti
        Sorgun TSO yönetimi huzurevini ziyaret etti
        Yozgat'ta kulaklıkla uyuşturucu madde taşıyan şüpheli tutuklandı
        Yozgat'ta kulaklıkla uyuşturucu madde taşıyan şüpheli tutuklandı
        Yozgat'ta ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu
        Yozgat'ta ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu
        Sorgun'da yaralı şahin bulundu
        Sorgun'da yaralı şahin bulundu
        Yozgat'ta vefat eden iş insanı Şevket Şahin son yolculuğuna uğurlandı
        Yozgat'ta vefat eden iş insanı Şevket Şahin son yolculuğuna uğurlandı
        Yozgatlı besici 250 "tongurdak" ile koleksiyon yaptı
        Yozgatlı besici 250 "tongurdak" ile koleksiyon yaptı